4x Rihanna s českou tváří: Která napodobenina popové hvězdy dopadla nejlépe?

Kdo nejlépe ztvárnil Rihannu? Foto: Super.cz/archiv TV Nova

Barbadoská popová hvězda dostala prostor ve čtyřech z pěti řad převtělovací show. Poprvé se jako Rihanna v druhé sérii objevila Ivana Jirešová (41). Zpěvačku napodobila v období, kdy nosila ohnivě rudé vlasy. S písni Only Girl (In The World) ale moc nezazářila a získala ze všech účinkujících nejméně bodů.

To Markéta Konvičková (24) dopadla ve třetí řadě o poznání lépe. S hitem We Found Love a blond vizáží předvedla skvělý výkon, který stačil na druhé místo. Rihannu si vyzkoušela i Berenika Kohoutová (27). Ta sice čtvrtou řadu Tváře vyhrála, ale s písní Umbrella neuspěla. V soutěži zaznamenala čtyři nejlepší hodnocení a jedno nejhorší, jímž byla právě Rihanna.

V posledním odvysílaném kole vyfasovala Tereza Mašková (22) Rihannin hit Diamonds. Mladá zpěvačka se po SuperStar dočkala dalšího úspěchu. Posbírala nejvíce bodů a v klání plném podstatně zkušenějších soupeřů patří k favoritům.

Který český pokus o Rihannu dopadl nejlépe? Prohlédněte si je v galerii a hlasujte v anketě. ■