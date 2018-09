Tyhle dva raťafáky získal spolu s partnerkou: Psi Miroslava Etzlera nemají rádi jejich dvouměsíční miminko

Miroslav Etzler vyrazil ven s rodinou a psy. Super.cz

"Já psy nikdy nechtěl, protože bych na ně neměl čas. Tyhle dva jsem vypartneřil a zvykli si na mě docela rychle, stejně jako já na ně. Ostatně není divu, bývalý páníček, expartner mojí přítelkyně, je prý bil novinami, to já nedělám, což oceňují a je to pro ně vítané zlepšení. A musím říct, že i já mám psy někdy radši než lidi," svěřil herec, jak se do jeho života dostal psí element.

Zato s příchodem miminka do rodiny to prý úplně jednoduché nebylo. "Je to problém. Ne, že by Samuelovi okusovali nožičky nebo ručičky. Ale ta fenka, která to má v životě těžší, protože má jenom tři nebo čtyři zuby, ta se tváří, že neexistuje. Projde kolem něj, nevšímá si ho, nepodívá se na něj, totálně ho vytěsnila," vyprávěl s tím, že nadšený není ani druhý pejsek, který bere miminko prý třeba jako klíště a doufá, že jednoho dne zmizí.

Strach o syna ale v přítomnosti psů nemá. "Kdyby to byli třeba nějací bojoví psi, tak bych obavy měl, aby se v nějaké nestřežené chvilce neohnali, ale tady se nemůže stát vůbec nic," ujišťoval nás Etzler. ■