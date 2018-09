Drsňák jako Igor Hnízdo? Herec Petr Batěk se proměnil v učitele!

Herec Petr Batěk si v unikátním projektu vyzkoušel roli učitele. Foto: archiv Zažijte to znovu

„První den v Hodoníně jsme měli asi patnáct skupinek dětí i dospělých. Bylo horko, ale bylo to super, ovšem večer jsme skoro nemohli mluvit. Atmosféra byla ale skvělá i proto, že jde o rodiště T.G.M. který nás na náměstí také přijel na koni pozdravit,“ pochvaloval si herec.

Úkolem herců bylo ukázat, jak se učilo před sto lety, jak to doopravdy bylo s rákoskou nebo kolik dětí sedělo v lavicích. „Pojali jsme to vtipně, s nadsázkou, ale poučně. Pro mě je to zase něco jiného, než dělám v divadle, v televizi, nebo ve filmu. O to je to zajímavější, ale i proto, že se věcem týkajících se první republiky řadu let věnuji,” dodal Batěk.

Tím ale jejich krasojízda zdaleka nekončí. Akce se bude konat také v Praze a v den 100. výročí vzniku Československa, tedy 28. října, bude zakončena v Pardubicích. ■