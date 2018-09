Pohledný seriálový doktor končí na obrazovkách: Divačky ale nemusejí ronit slzy, nechal si otevřená vrátka!

Marek Němec už v doktorském k vidění nebude. Foto: archiv FTV Prima

Po roce a půl se Marek Němec rozhodl skončit na televizních obrazovkách v roli doktora Hofbauera a opouští seriál Modrý kód. Jeho fanynky však nemusejí mít oči pro pláč. Seriálový a divadelní herec nevyvrací, že by se do primáckého seriálu v budoucnosti vrátil.

„To je pořád taková otevřená možnost, která se nezavírá. Jak to dopadne, nevím, dokážu si představit, že ano, a dokážu si představit, že ne. Příležitost dělá zloděje, takže se ukáže,“ svěřil Marek Němec. Jeho postavu, tak scenáristé nenechali zemřít.

Doktora Davida Hofbauera nechali odjet do zahraničí, tudíž jsou mu dveře zpět kdykoli otevřené. Herec sám přiznal, že mu náročné natáčení zatím chybět nezačalo. „Nechybí mi natáčení, ale ty lidi. Zároveň byly prázdniny, které přinesly jiný vítr, takže to nebylo tak bolestivý. Není to tak, že bych tady bulel, ale člověk si posteskne zejména nad nějakým komfortem, ve kterým tam člověk byl a cítil se lidsky,“ svěřil se nám Marek. ■