Nohy až do nebe: Krásná moderátorka Písařovicová v minisukni, fanoušci StarDance z ní budou šílet!

Daniela dře na parketu několik hodin denně. Super.cz

Její předností není pouze krásný úsměv či podmanivý pohled. Moderátorka zpravodajství ČT Daniela Písařovicová (39) by se svou výškou a štíhlou figurou mohla s přehledem konkurovat na přehlídkových molech profesionálním modelkám.

A jak jsme se mohli sami přesvědčit na jejím tréninku, fanoušky u televizních obrazovek si získá i díky svým proklatě dlouhým nohám. „Trénujeme poměrně hodně, tak pětkrát až šestkrát týdně zhruba tři hodiny. Je to strašně náročný, nechci si stěžovat, ale nebyla jsem zvyklá takhle hodně se hýbat a jsem překvapená, jak to bolí a kolikrát nedokážu pochopit, jak ten krok má být, všechno dohromady je strašně složité a je to velká alchymie,“ svěřila Super.cz Daniela.

Ta má největší problém své nožky nasoukat po tréninku do lodiček, které obouvá na televizní vysílání. „Měla jsem první týden úplně opuchýřované nohy. Pro mě je ale daleko větší problém, když si potom obuji lodičky na vysílání. Ty opuchlé nohy z toho tréninku musím narvat do těch malých bot, a to je tak největší bolest,“ svěřila Písařovicová s tím, že mimo záběry chodí ve studiu v papučích.

Se svým tanečním partnerem Michalem Mládkem si rozumí od první chvíle. Jen mají menší problém v docházce na tréninky. „Chodí pozdě, furt chodí pozdě. Brzy zavedu tresty, protože mi dochází trpělivost,“ řekla se smíchem moderátorka, která prý z nabídky taneční soutěže byla překvapená. „Já jsem vlastně StarDance sledovala poměrně zblízka, protože jsem moderovala dlouhá léta tiskové konference, když se představovali noví účastníci StarDance, ale to, že budu jednou takhle blízkou součástí, tak to mě nenapadlo,“ dodala moderátorka. ■