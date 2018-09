Srdce slavné modelky si získal tento módní návrhář! Tenis ji vůbec nezajímal a raději celý zápas prolíbala

Alessandra Ambrosio s novým přítelem. Profimedia.cz

Vypadá to, že modelka Alessandra Ambrosio (37), která se proslavila předváděním prádla pro značku Victoria´s Secret, se už vzpamatovala z březnového rozchodu s bývalým snoubencem Jamiem Mazurou. Na finále US Open v New Yorku ji totiž tenis moc nezajímal a raději se tulila ke svému novému příteli.