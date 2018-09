Jasněnka má doma afghánskou princeznu: Míša Kuklová svého chrta upravuje déle než sama sebe

Míša Kuklová má nádhernou fenu afghánského chrta. Super.cz

"Prvního afghánského chrta koupil táta, když mi bylo asi pět let. V rodině jsme si je zamilovali, takže si je pořizujeme stále znovu. Mají úžasnou povahu. I když ta péče je náročná. Všechny afghány předtím jsme stříhali, až tenhle je první, kterého se snažím česat, ale přiznávám, že mám každý týden nůžky v ruce. Ale už pět let, tak myslím, že to tentokrát vydržím," řekla nám Míša.

Když fenu češe nejméně třikrát týdně, není to prý tak hrozné a zabere jí to jen deset minut, když ale zapomene nebo někam odjede na delší dobu, je to očistec. "To na ní pak pracuju třeba hodinu a půl nebo i dvě hodiny a musím rozčesávat cucky. Dneska jsem se na ní třeba vyřádila, aby byla krásná na módní přehlídce. Ji jsem česala tři čtvrtě hodiny a já byla kompletně hotová za půl hodiny," smála se herečka. ■