Vyvrací tvrzení, že je křehká žena: Kateřina Brožová zvládne i psa, který váží stejně jako ona

Kateřina Brožová má doma opravdu velkého psa. Super.cz

"Jsem sice křehká, ale mám hrozně velkou sílu. Jezdím na koni, celý život dělám manuální práci, takže si poradím. I když je pravda, že když se rozhodne pořádně zabrat, tak mě stáhne za sebou," řekla nám Kateřina, která se psem nechodila ani na cvičák.

Povelů tedy prý její velký pes ani ten menší moc nezvládají. "Oba jsou to hodní psi. Pokud jde o povely, tak umí Sedni! a Lehni!, pak umějí oba velmi dobře reagovat na pamlsek v ruce. Možná ještě slyší na Zůstaň! a Nezlob!," smála se Kateřina. "Ale vzhledem k tomu, že žijeme mimo Prahu na vesnici, jsou v klidnějším prostředí, takže takové povely, na které jsou zvyklí cvičení psi, ani nejsou potřeba," domnívá se.

"Přála jsem si pejska, který je velký, je to hlídač, ale zároveň je mazel a může být doma. Předtím jsme měli leonbergera a ten byl hodně chlupatý. Doma mu bylo horko a chtěl být pořád venku," svěřila, proč zvolila právě tuto rasu. "Sice mě ještě nikdo nepřepadl, tak nevím, jak by reagoval, ale myslím, že už štěkot by odradil případné zloděje," míní. ■