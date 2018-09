Objetí, polibky a pohledy do očí: Hvězda Ulice Solaříková s přítelem se vášním nebránili ani na charitativní akci

Patricie Solaříková s přítelem Tiborem Pagáčem dali průchod vášním. Michaela Feuereislová

"Možná jsem dávala málo společných fotek na sociální sítě," krčila rameny, když jsme to s ní probírali. Spekulace rázně utnula a aby náhodou někdo nepochyboval, že její láska stále trvá, přítele po dlouhé době vzala i na akci, kde byla přítomná média.

Patricie s Tiborem vyrazili na charitativní dopoledne organizace Helpes, která se věnuje cvičení asistenčních psů a podporuje ji řada známých tváří. Sama Solaříková se psí charitě věnuje také, každoročně dává dohromady i kalendář na podporu pejsků z útulků. Letos se ho dočkáme též.

Patricie akci moderovala, ale našla si dost času i na to, aby se věnovala partnerovi. S Tiborem se neustále dotýkali, objímali a došlo i na polibky a hluboké pohledy do očí. To už by možná mohlo někomu přijít přehnané, ale snad tím všem, kdo jí vztah nepřejí, vytřela zrak. ■