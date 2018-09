Na dovolenou létá do vlastního. Alice Bendová si pořídila luxusní bydlení na Kanárech

Alice Bendová si pořídila bydlení na ostrově Tenerife Super.cz

Na Tenerife strávila s dětmi Vašíkem a Aličkou a přítelem Michalem Topolem celé prázdniny. Vyhovují jim i místní teploty, které obvykle nepřekročí třicítku. "Jezdíme tam často a už jsme si něco vlastního pořídit museli. Shodli jsme se doma na tom, že je fajn jezdit do vlastního prostředí, mít svoje matrace, prostě že všechno funguje jako doma," svěřila.

"Už prostě nechci jezdit do hotelů a jít tam s dalšími pěti sty lidmi na večeři a na oběd. Nám to takhle vyhovuje," dodala s tím, že apartmán se nechystá ani pronajímat, aby na sebe vydělal. "To nechceme. Už by to ztratilo kouzlo domova," vysvětlila. ■