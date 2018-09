Jak vysoké alimenty může Lucie Vondráčková dostat na své syny? V Montrealu si může přijít na tuhle neuvěřitelnou částku

Lucie Vondráčková Michaela Feuereislová

"Paní Lucie Plekancová Vondráčková žádá soud v Montrealu, aby rozhodl o rozvodu manželství, svěřil nezletilé do její výhradní výchovy, stanovil dle svého uvážení výši měsíčního výživného na obě nezletilé děti, uložil otci povinnost hradit veškeré náklady související se sportem a vzděláváním nezletilých dětí bez limitu do budoucnosti," řekla Super.cz advokátka Radoňová.

Kolik se dá zhruba předpokládat, že by mohl soud v Montrealu stanovit výživné na obě děti? "Předpokládanou výši výživného na obě děti, z pohledu soudu v Montrealu, jsem konzultovala s kolegyní z Montrealu. Dle jejího názoru, v případě svěření obou dětí do výhradní péče matky, lze očekávat stanovení výživného cca 10 500 kanadských dolarů měsíčně na obě nezletilé děti," dodala JUDr. Lenka Radoňová. Lucie by tak mohla očekávat výživné na obě děti ve výši zhruba 174 000 korun měsíčně. ■