Jde mu do podoby? Takhle v novém filmu namaskovali herce, který dostal roli Klementa Gottwalda

Aleš Procházka (vpravo) ztvárňuje v novém filmu Klementa Gotwalda. Foto: Total HelpArt T.H.A. (Bára Lockefeer)

„Když jsem film obsazoval, potkal jsem náhodou Aleše ve zvukovém studiu, kde jsme dělali postsynchrony k Lichožroutům, a úplně jsem zaržál radostí: Tebe potřebuju, ty jsi Gottwald!, čímž jsem ho na jednu stranu sice potěšil rolí, ale na druhou stranu trochu naštval tím přirovnáním,“ vzpomínal Trojan.

„Dost jsem se s obsazováním téhle postavy trápil, nebaví mě totiž, jak ho vždycky celou generaci hraje jeden a ten samý herec,“ vysvětluje Trojan proč obsadil herce, který je známý především z divadla a dabingu. Gottwaldovu ženu Martu ve filmu ztvárnila Monika Žáková, hvězda normalizačního seriálu Chlapci a chlapi. Korpulentní ženu z lidu, která se marně snažila vyrovnat své předchůdkyni Haně Benešové, si prý zahrála s chutí.

Aleš Procházka se zase podle svých slov v roli Gottwalda nechal inspirovat Ondřejem Trojanem a jeho občasným režisérským řvaním na place, které patřilo k těm zábavnějším stránkám natáčení. Když ale jako Gottwald přišel ve filmu do autentického bytu Jana Masaryka, do jeho koupelny, když držel v ruce dobové snímky mrtvého Masaryka na dlažbě Černínského paláce, to už nikomu do smíchu nebylo.

„Bylo to děsivé. Být v prostorách, kde se to doopravdy stalo,“ svěřil. I proto si myslí, že se tyhle události musí neustále připomínat. „Měl jsem z toho trochu stažený žaludek. Mráz z východu zavane. To riziko je tady pořád,“ popisuje Aleš Procházka své pocity z natáčení Tomana, snímku, který mapuje období takzvané třetí republiky a hlavně neuvěřitelný vliv, jakým tehdy disponovala ústřední postava v podání Jiřího Macháčka – šéf zahraniční rozvědky Zdeněk Toman. ■