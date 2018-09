Když tráví večery v divadle, stýská se jí po synovi: Možná i proto Jana Stryková zatím druhé dítě neplánuje

Jana Stryková zatím druhé dítě nechce Super.cz

V seriálu Tátové na tahu hraje zaměstnanou maminku, která přenechá péči o dítě manželovi. I ve skutečnosti by si takovou situaci herečka Jana Stryková představit dokázala. "Obávám se, že můj partner je na výchovu mnohdy lepší než já sama a má mnohdy pevnější nervy," míní maminka téměř pětiletého Jáchyma.

"Myslím, že to střídání je zdravé. I když je pravda, že jakmile jsem v divadle anebo na natáčecím place, tak se mi strašně moc stýská.V tomhle je ta naše herecká profese docela náročná, v podstatě podobně jako to má ta moje postava lékařky, kterou v Tátech na tahu hraju. V divadle trávím hodně večerů a to si docela často vyčítám," svěřila.

Říkali jsme si, že už by měla Jana pomalu čas přemýšlet o druhém dítěti, aby nebyl mezi sourozenci moc velký věkový rozdíl. "Nic neplánuji, nikdy neříkám nikdy, ale zatím ne," odmítá zatím rozšířit rodinku herečka. Spíš se teď soustředí na novou divadelní sezónu. "V Národním divadle začínám v režii Dana Špinara zkoušet představení Netrpělivost srdce," upřesnila. ■