Exotická dovolená na prahu Evropy? Podívejte se, která jsou ta nejlepší místa pro váš odpočinek

Už ze skříně vytahujete pláštěnky a teplé svetry? Není všem slunným dnům konec. Prodlužte si léto podzimní dovolenou u moře. Za vyhřátými plážemi nemusíte letět až na druhou stranu planety. Úkryt před sychravým počasím najdete i na prahu Evropy.

Zažijte nekonečné jaro na Kanárských ostrovech

Věděli jste, že pro podzimní dovolenou na exotických ostrovech nepotřebujete ani cestovní pas? Stačí si vybrat jakýkoliv pobyt na španělských Kanárských ostrovech. Nejteplejší téměř tropické počasí je na sopečném souostroví v září, ale ani na konci kalendářního roku rtuť teploměrů neklesá pod 20 stupňů Celsia. K lenošení na pláži přímo vybízí černé písečné pláže vulkanického původu.

Každý z ostrovů je velmi specifický a ať vyberete kterýkoliv, budete nadšeni. Pokud nejste zrovna plážový povaleč, jednoznačně vás potěší i vnitrozemí Kanárských ostrovů. Zamiřte na ostrov Tenerife, který je ze všech největší. Jedním z nejzajímavějších míst je národní park Las Caňadas, který se rozkládá kolem nejvyšší hory Španělska Pico de Teide. Pokud na vás přeci jen bude 3717 metrů vysoká hora příliš, vyjeďte pod vrchol lanovkou.

Kanárské ostrovy nabízí nádherné dlouhé pláže

FOTO: Student agency

Turecko a Egypt na podzim překvapí



Turecko i Egypt patří mezi oblíbené letní cíle českých turistů. Ten nejlepší čas pro jejich návštěvu je ale právě na podzim. Moře zůstává stále příjemně teplé, na plážích už ale nebude tak plno a slunce vás nebude tolik pálit, teploty budou daleko snesitelnější.

V Egyptě nadchází ideální období pro potápění. Tamní pobřeží Rudého moře je vyhlášené svými korálovými útesy s tisíci druhy podmořských živočichů v blízkosti hotelových pláží, tedy podmořský svět máte jen několik metrů od vašeho hotelu. K prozkoumávání pestrobarevného podmořského světa vám postačí obyčejné potápěčské brýle a šnorchl.

Co si vyberete? Dopoledne u bazénu a odpoledne v moři?

FOTO: Student agency

Obdobné je to s Tureckem. To je podle místních nejkrásnější právě na sklonku léta a na podzim. Moře zůstává po létě příjemně prohřáté a klima je přívětivější. To oceníte především pokud chcete prozkoumat zdejší památky. Navíc all inclusive služby i většina atrakcí klubových hotelů jsou v provozu až do konce října. Zamiřte letos na podzim nakoupit suvenýry na některý z typických tureckých bazarů!

Turecko Vás překvapí svou rozmanitostí

FOTO: Student agency

Spojené arabské emiráty: pouštní království shopaholiků

Už jen o pár hodin letu dál je další oblíbená cílová destinace českých turistů – Spojené arabské emiráty. Do země šejků jich míří rekordní počty. A vědí proč. Kromě odpočinku v moderních hotelových rezortech si můžete prohlédnout tepající metropole, jakou je Dubaj nebo nahlédnout do života pouštních beduínů. Na podzim navíc přichází ideální doba k návštěvě Emirátů. Zatímco v létě dosahuje teplota vzduchu běžně i nad 40 stupňů Celsia, od října klesá i o více než 10 příček. Pokud hledáte útočiště před prvními podzimními mrazíky, Emiráty vás nezklamou. Zaleťte si z Prahy do Dubaje nakoupit třeba vánoční dárky!

Návštěva Dubaje je nezapomenutelná.

FOTO: Student agency ■