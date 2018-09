Krásná modelka a maminka roční dcerky předvedla šaty, ve kterých odhalila hodně kůže. Vypadala božsky!

Irina Shayk Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Modelka Irina Shayk (32) se na akci Fashion Media Awards 2018 v New Yorku ukázala v plné kráse. Oděna do zlatých šatů od módního domu Versace okouzlila všechny přítomné. Irina vystavila na odiv nejen luxusní dekolt, ale také nožku v celé své délce. Rozparky jsou prostě v kurzu a fungují.

Na rozdíl od své kolegyně Gigi Hadid (23) se ubránila trapasu a z šatů jí nevykouklo nic, co by nemělo. Navíc to vypadalo, jako by si vyšla bez make-upu a ukázala svou přirozenou krásu.

Partnerka herce Bredleyeho Coopera se v posledním roce věnuje hlavně mateřství. S roční dcerkou Leou tráví co nejvíce času, ale přesto na nějakou tu akci občas ráda zavítá, zatímco její partner je pracovně velmi vytížen. ■