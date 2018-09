10 párů letošního StarDance v prvorepublikovém stylu: Komu to víc sluší?

Soutěžící tanečního klání StarDance.... Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

Devátý ročník StarDance odstartuje na obrazovkách České televize 13. října a přinese také spoustu novinek. Soutěž se mimo jiné přidá k oslavám stého výročí vzniku Československé republiky. V tomto duchu bude přichystán nejen speciální díl, ale také znělky v prvorepublikovém duchu pod taktovkou režisérky Alice Nellis.

V šatech inspirovaných 30. léty se předvedly tváře letošního ročníku také na tiskové konferenci a nutno říct, že jim to opravdu slušelo. A na koho se můžete již za pár týdnů na obrazovkách těšit?



Nejvyšší pár



Daniela Písařovicová a Michal Mládek

Moderátorka oslní diváky nejen svým úsměvem, ale také zatraceně dlouhýma nohama. Písařovicová (39) totiž měří 182 centimetrů, její taneční partner má o dva centimetry více. Téhle dvojici se do očí jen tak někdo nepodívá.



Nejupovídanější pár



Veronika Arichteva a Michal Necpál

Jak již sami přiznali, během jejich zkoušek se mnohdy víc mluví, než tančí. Zatímco herečka Veronika Arichteva (32) měla prý na začátku tréninku hlavu jako balon ze svého kolegy, její taneční partner naopak tvrdí, že na parketu neustále mluví Veronika.



Nejhubenější pár



Dalibor Gondík a Alice Stodůlková

Moderátor a herec Dalibor Gondík (48) šel oproti ostatním do soutěže s výbornou fyzičkou. Denně běhá několik kilometrů, a to i na tréninky a z nich domů. Díky své vášni je už roky jako proutek a stejně to má někdejší královna parketu, která je neuvěřitelně štíhlá.



Nejmladší pár



Adam Mišík a Kateřina Krakowková

Letošním benjamínkem StarDance bude mladý zpěvák Adam Mišík (21) se svou krásnou tanečnicí. Nízký věk ale rozhodně v soutěži neznamená, že by nemohli uspět. Vždyť dosavadním králem tanečního parketu je Zdeněk Piškula, který byl ještě o dva roky mladší.



Nejveselejší pár



Pavla Tomicová a Marek Dědík

Tahle dvojice se pro sebe prostě narodila. Už od první minuty si bývalá hvězda Ulice Pavla Tomicová (56) se svým tanečním partnerem rozumí, a jak sami přiznávají, velmi rádi se smějí. Jejich nakažlivý smích rozhodně vykouzlí úsměv na tváři nejednomu divákovi.



Nejelegantnější pár



Jiří Dvořák a Lenka Návorková

Srdce mnoha divaček zaplesalo, když se dozvěděly, že budou celý podzim ve StarDance vídat čerta Uriáše z pohádky Anděl Páně. Oblíbený herec Jiří Dvořák (51) i jeho partnerka už na tiskové konferenci předvedli, že budou sbírat body i za to, jak jim společenský šat sekne.



Nejdivočejší pár



Daniela Šinkorová a Michal Padevět

Zatímco většina dvojic se nechala vyfotit bok po boku, známá herečka Daniela Šinkorová (45) i její tanečník před novináři okouzlovali jednou taneční pózou vedle druhé. Tenhle dynamický pár rozhodně, co se týče zvedaček, vytáhne nějaká esa z rukávu.



Nejpůvabnější pár



Monika Bagárová a Robin Ondráček

Při jejich tanci se bude tentokrát tajit dech spíše mužnější polovině diváků. Zpěvačka Monika Bagárová (24), která si před lety prošla pěveckou soutěží SuperStar, totiž svým půvabem a úsměvem od ucha k uchu okouzlí nejednoho fanouška StarDance, a to ve chvíli, kdy se objeví na parketu.



Nejoceňovanější pár



David Svoboda a Veronika Lálová

Největším počtem trofejí, kterou doma mají, se bude moci chlubit tato dvojice. Moderní pětibojař a olympijský vítěz z Londýna v roce 2012 se učí tančit pod taktovkou vícenásobné mistryně ČR v salse. Téhle dvojici rozhodně nebude chybět soutěžní duch.



Nejsmutnější pár



Václav Kopta a Jana Zelenková

Odstoupení ze soutěže nikdo nečekal. Herec a hudebník Václav Kopta (53) ho však musel oznámit poté, co se na jedné zkoušce nešikovně zranil a přetrhl si sval na noze. Jeho taneční partnerka tak bude na obrazovce tančit po boku jiného soutěžícího, jehož jméno zatím televize neoznámila. ■