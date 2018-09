Není prý sexy ani svůdná, říká o sobě Míša Badinková: Ale mrkněte na tuhle fotku v minišatech!

Michaela Badinková v Tváři ztvární Nicole Scherzinger. Foto: TV Nova

Michaela Badinková (39) jako Liza Minnelli v prvním díle Tváře leckoho překvapila. Skvělý byl nejen její pěvecký, ale i herecký projev, protože New York, New York v pojetí Minnelli nelze interpretovat s kamennou tváří a bez velkých, teatrálních gest. Jsme proto zvědaví, jak se popere s dalším úkolem. Ztvární Nicole Scherzinger.

K někdejší člence Pussycat Dolls patří nejen výrazný hlas, ale bezesporu také vzhled. Výrazné líčení, vlny ve vlasech, figuru obepínající sexy kostýmy. Badinková vystoupí s tanečním hitem Hush Hush a fanoušci kapely i jejích klipů tak už mohou tipovat, který z outfitů ve videu použitých Míša oblékne, případně zda bude vylézat z vany, jezdit na bruslích, nebo zpívat pod disko koulí. Ať tak, či onak, bude to ve stříbrných minišatech s kapucí.

„Těšila jsem se na kombinaci zpěvu a tance. Dělala jsem to před lety v pár muzikálech, ale teď jsem měla velkou pauzu, takže jsem si nebyla jistá, jestli to zvládnu. Nejsem sexy ani svůdná, ale když si na to člověk hraje, tak mu to jde,“ míní Badinková. Souhlasíte? ■