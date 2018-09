Se svým vlastním dítětem by hrát nechtěl: Nezvládl bych to, přiznal Saša Rašilov

Saša Rašilov bude hrát tátu na plný úvazek v novém seriálu Super.cz

"Dokážu si představit, že bych to takhle měl. Dneska už je ve vztazích běžné, že se oba chtějí prosadit a oba mají svoji práci, tak je potřeba, aby si navzájem vycházeli vstříc. Tím pádem na táty padají i povinnosti, které vždy nemusejí brát za své, ale nedá se nic dělat, takže i táta se musí pokusit něco vyprat a vyžehlit," míní. "Moje seriálová manželka je lékařka, což je časově náročná profese, a když se v rodině rozhodnou, že přednost dostane její povolání, je jasné, že on bude na mateřské na plný úvazek," upřesnil.

Natáčí se pochopitelně i s dětmi. "Je to zábavné a náročné zároveň. Je ale třeba si uvědomit, že náročné je to hlavně pro ně a pro jejich skutečné rodiče, kteří s nimi v průběhu natáčení jsou, musí na ně dávat pozor a nějakým způsobem si je ukáznit. Děti si to natáčení užívají, ale ne pořád, protože je to dlouhé a únavné," míní.

Když jsme mu přednesli nápad, že přece mohl vzít na natáčení své vlastní dítě, roční dcerku Marušku, nadšený jím nebyl. "O tom jsem opravdu nikdy nepřemýšlel. Docela rád bych to nechal oddělené. Hlavně bych si vůbec nedokázal představit, jak bych to zvládl," rázně to zamítl. ■