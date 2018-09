Saša z Comebacku prožívala v těhotenství měsíce hrůzy: Plakala kvůli bratrovi

Marie Doležalová Foto: Super.cz/instagram M.Doležalové/Michaela Feuereislová

„Před rokem touhle dobou jsme slavili rozlučku mého bráchy. Nebyla to rozlučka se svobodou, byla to párty před jeho odjezdem na půlroční misi do Afghánistánu. Můj malej velkej o čtyři roky mladší brácha je totiž vojenský záchranář. Když se nám v dubnu vrátil celej, slavili jsme všichni a já, těhule i bulela,“ svěřila se novopečená maminka na sociální síti a přiznala, že z jeho rozhodnutí nebyla vůbec nadšená.

„Tohle byla jeho výzva, co si už pár let chtěl splnit, odjet na misi. Nepodporuju války a je děsný do nějaký z nich vyprovázet bráchu, ale tuhle jeho osobní výzvu jsem respektovala. Můj brácha je hrdej, že patří k armádě, a já jsem hrdá na něj, že je záchranář,“ dodala herečka, které teď po jeho návratu už ke štěstí nic nechybí. ■