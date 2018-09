Přetahování mezi rodiči i se zásahem policie: Po těchto zkušenostech chce dcera (13) Ivany Jirešové pomáhat dětem

Ivana Jirešová promluvila o dceři i práci, novou lásku jen naznačila. Super.cz

"Bylo to úžasné, protože jsem dva měsíce nepracovala, nezažila jsem hezčí prázdniny. Cestovala jsem, měla jsem úplnou volnost a připadala jsem si mladá, krásná a žádoucí," objevil se evidentně v jejím životě i nějaký nový mužský element.

Teď už ovšem naskočila do práce, čeká ji hlavně zkoušení v divadlech. "Kolem prosince by měl být i nějaký nový muzikál," upřesnila Ivana, která měla hrát Fionu v muzikálu Shrek, kterého se ovšem bohužel odehrálo jen pár představení. Hovořilo se i o tom, že by v něm měla účinkovat její dcera Sofie.

"Bylo to pro mě smutné, dlouho jsem to zkoušela a měla jsem to moc ráda. A Sofie už je velká holka. Je to teenagerka, jde do 8. třídy, a zaplaťpámbu se teď něco stalo, je to čerstvá novinka, nechce zpívat ani hrát, ale napadlo ji, že by ji bavilo dělat psycholožku. Protože má za sebou to, co má, tak by chtěla pomáhat dětem, které mají podobné zkušenosti. Kdyby se toho držela, byla bych moc ráda," dodala Ivana.

Jen připomeňme, že Ivana Jirešová má s expartnerem dceru ve střídavé péči a na tom, aby se v péči o dceru shodli, pracovali přes soudy, mediátory a u předávání dcery dokonce zasahovala i policie. Stav prý doposud není úplně ideální. ■