Odpočiňte si na chvíli od jejího rozvodu: Lucie Vondráčková propůjčila svůj hlas pohádce a nazpívala k ní tuto píseň

Lucie Vondráčková nazpívala titulní píseň k pohádce Fína Čokoláda.

V rámci aktivit, které zpěvačka Lucie Vondráčková (38) zvládla během letního pobytu v Česku je i to, že svůj hlas propůjčila pohádkové holčičce. K příběhu Fíny Čokolády vznikl i animovaný videoklip s titulní písní, kterou zpívá právě Lucka, o níž se v poslední době píše hlavně v souvislosti s rozvodem s hokejistou Tomášem Plekancem .

Knižní příběh Fína Čokoláda vyprávějící o dobrodružstvích čokoládové holčičky Fíny a jejích přátel o síle kamarádství, ale i zlobě a potrestání a v neposlední řadě o kouzelné moci čokolády, napsali Veronika Hájková a Filip Rožek. Ilustracemi jej doplnili Veronika Vacenovská a Lukas Weird. Stejnojmennou audioknihu čte a nejen titulní píseň k ní nazpívala právě Vondráčková.

„Kniha mě okouzlila, s nabídkou spolupráce jsem proto souhlasila okamžitě. Na rozdíl od autorů, ilustrátorů, zvukařů a dalších, kteří na vzniku takového projektu pracují "od nevidím do nevidím", je to pro herce většinou šlehačka na dortu. Za den máte všechno krásně namluvené, nazpívané. Byla to radost,” netají se Lucie nadšením z práce na pohádce, jejíž dějiště - táborské Muzeum čokolády a marcipánu si předem zajela osobně prohlédnout.

„Pak se mi knížka krásně načítala, když už jsem ty prostory znala a přesně věděla, kde se zrovna Fína pohybuje. Nejvíce se mi asi líbí sklep, kde chrní pekelníci. Opravdu tam v Táboře je peklo! A v knížce samozřejmě taky,” dodává Vondráčková, která pohádky ráda předčítá i svým dětem.

„Spojit knížku, mluvené slovo a laskavé příběhy je, myslím, v dnešní době pro děti hodně důležitá věc,” uzavírá Vondráčková. V audioknize je navíc pět písniček, které napsal a otextoval Lukáš Fišer. Vedle Lucky je zpívá například Milan Peroutka (28) anebo Jiří Krampol (80). ■