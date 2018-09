Co na to říkáte? Lucie Vondráčková chce při rozvodu po Plekancovi přes 117 miliónů korun a výživné na sebe půl miliónu měsíčně

Tady bude rozvod ještě hodně zajímavý. Herminapress

Co žádá Vondráčková u soudu v kanadském Montrealu? "Paní Lucie Plekancová Vondráčková žádá soud v Montrealu, aby rozhodl o rozvodu manželství, svěřil nezletilé do její výhradní výchovy, stanovil dle svého uvážení výši měsíčního výživného na obě nezletilé děti, uložil otci povinnost hradit veškeré náklady související se sportem a vzděláváním nezletilých dětí bez limitu do budoucnosti," prozrazuje advokátka Radoňová.

Zatímco soud má uvážit výživné na děti, svoje výživné si Lucie uvážila sama. Přitom má s manželem uzavřenou předmanželskou smlouvu a Plekanec jí nemusí dát vůbec nic.

"Paní Vondráčková žádá soud, aby stanovil výživné pro rozvedenou manželku ve výši 30 000 dolarů měsíčně (jedná se o kanadské dolary, pozn.redaktora), uložil povinnost p. Plekancovi jednorázově zabezpečit rozvedenou manželku do budoucnosti částkou 3 000 000 dolarů do 30 dnů od právní moci, uložil povinnost p. Plekancovi uhradit jednorázově k rukám rozvedené manželky tzv. kompenzaci za ztrátu kariéry ve výši 4 000 000 dolarů do 30 dnů od právní moci rozhodnutí a uložil povinnost p. Plekancovi k náhradě nákladů právního zastoupení ve výši 100 000,- dolarů do 30 dnů od právní moci rozsudku," dodala exkluzivně pro Super.cz JUDr. Lenka Radoňová.

Když si to sečteme: Lucie chce po Plekancovi jednorázově pro sebe v přepočtu přes 117 miliónů korun, k tomu cca v přepočtu půl miliónu korun měsíčně jako výživné pro sebe. A alimenty už nechává na soudu. ■