Svlékl Marka Vašuta do svého klipu! Český zpěvák dostal známého herce do postele s mnohem mladší dívkou

Marek Vašut v novém klipu Foto: archiv M. Váchy (5x)

„Marek si na začátku vyžádal scénář a hudbu písničky, a protože se mu obojí líbilo, roli přijal. S natáčením byl moc spokojený, s Marthym si sedli i jako lidé a velmi se zajímal o Marthyho budoucí dráhu,“ řekl Super.cz producent Honza Gajdoš.

A o čem skladba je? „Je to o úspěšném muži, jehož hraje právě Vašut, který má vztah s mladší dívkou. A oba v sobě řeší, jestli je to správně,“ říká Marthy s tím, že klip, v němž si zahrála i hvězda sociálních sítí Adam Kajumi, by měl vyjít začátkem září. ■