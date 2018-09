Hvězda Tváře oslavila 23. narozeniny: Zpěvák si užil tajný mejdan s krásnou Miss Kubíčkovou

Vojta Drahokoupil má nový klip

Všechno to přitom začalo velkým překvapením! "Měl jsem v plánu oslavit narozeniny komorně s přítelkyní Kristýnkou (21). Jeli jsme proto k mému producentovi Honzovi Gajdošovi pro dort, že si uděláme hezký narozeninový večer, a místo toho tam na mě čekalo překvapení! Všichni lidi, které mám rád, můj táta, přijel i Jakub Kotek a můj kolega z Tváře Patrik Děrgel, kluci z kapely... No, bylo to hustý, rozdýchaval jsem to dlouho, ale byly to krásné narozeniny. V kombinaci s mým prvním vystoupením ve Tváři a neskutečným úspěchem klipu. Jsem za to moc rád,“ řekl Super.cz Vojta. ■