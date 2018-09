Kylie Minogue (50) vyvedla svou novou lásku (43) poprvé na červený koberec. Takhle jim to spolu slušelo

Kylie Minogue s partnerem Paulem Solomonsem. Profimedia.cz

Čerstvá padesátnice Kylie Minogue (50) vyvedla přítele Paula Solomonse (43) poprvé na červený koberec. Společně zavítali do Londýna na předávání cen GQ Men Of The Year a vypadali spolu opravdu kouzelně.