Dagmar Patrasová promluvila o manželství se Slováčkem: Nutil ji dřít do úmoru!

Felix nutil Dádu svého času do řehole. Michaela Feuereislová

O vyhrocených vztazích mezi Dagmar Patrasovou (62) a Felixem Slováčkem (75) se začalo mluvit až poté, co si muzikant našel mladší milenku Lucii Gelemovou (35). Jejich manželství však nebylo zrovna idylické ani v době dávno minulé.

Herečka až teď, dlouho po rozchodu, vyšla s pravdou ven a prozradila, že ji Felix svého času nutil pracovat až do úmoru. „Byly doby, kdy jsem měla i paterák! To mě drhnul můj manžel, ale já jsem trpěla jak zvíře. Pět vystoupení za den, to bylo neskutečný,“ postěžovala si Dáda na Rádiu Impuls.

A právě v jeho hlavě také vznikla myšlenka, že bude Dáda zpívat písničky pro děti. „Impuls přišel s různými pohádkami v televizi, kde jsem zpívala. Tam se písničky uchytily, vyhrávaly dětské soutěže a manžela napadlo, že bychom mohli udělat desku pro děti, protože tady nikdo písničky pro děti nezpíval. Tak jsme udělali Pasu pasu písničky. Oslovili jsme nejkvalitnější textaře a skladatele a ono to vyšlo,“ vyprávěla Patrasová a dodala, že letos kvůli práci sice prázdniny neměla žádné, ale už jezdí na vystoupení maximálně pětkrát do týdne. ■