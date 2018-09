Takhle nervózní snad nikdy nebyla: Nádhernou Němcovou čeká důležitý moment

Pavlína Němcová otvírá další životní kapitolu. Super.cz

Kariéra Pavlíny Němcové (46) chytla druhý dech a kráska jde z projektu do projektu. Již jsme vás informovali o její nové roli laborantky v seriálu Ordinace v růžové zahradě . K působení v nekonečném seriálu se přidala role v divadle.

„Jsem nadšená. V životě mě potkala spousta nových výzev a jsem za ně vděčná. Nerada bych zklamala ty, co do mě tu důvěru dali. Doufám, že se to všechno povede,” říká Pavlína, která si zahraje roli Emmy ve hře Harolda Pintera s názvem Zrada.

Zatím největší rolí herečky byla postala novinářky v oscarovém snímku Edith Piaf. Nyní si herečka v novém Divadle Na Maninách v pražských Holešovicích střihne první divadelní roli. „Vždycky jsem byla nervózní úplně před vším. Teď se to znásobí, protože v divadle má člověk jen jeden pokus, tak když ho zkazím, tak bohužel,” svěřila se nám Pavlína.

Němcová si zahraje nevěrnou manželku po boku Miroslava Etzlera a Tomáše Savky. „Pro mě je hlavní nezklamat své herecké partnery a věřím, že díky nim se to snad povede,” říká Pavlína Němcová. ■