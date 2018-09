Emma Smetana s otcem svého dítěte řádila na pódiu. Kdo tedy hlídal dceru Lennon?

Splnila si sen a zpívá. Michaela Feuereislová

Je neustále v jednom kole a na zábavu jí příliš času nezbývá. Zpěvačka, novinářka a hlavně matka Emma Smetana (30) se snaží plnit své povinnosti a závazky, a tak to do poslední chvíle vypadalo, že se jí letos nepodaří navštívit Mercedes-Benz Prague Fashion Week.

Kráska skutečně letos nenavštívila ani jednu z přehlídek, místo toho se ale sama stala tou, na kterou se v rámci týdne módy dívají. Na party módního časopisu Elle nevystoupila jako modelka, ale zhostila se role zpěvačky.

„Mám radost, že mě ten vlastní koncert donutil jít aspoň na jednu akci v rámci fashion weeku, jinak bych to tentokrát asi bohužel nestihla a bylo by mi to líto. Kromě příležitosti shlédnout práci řady talentovaných lidi je to pro mě pokaždé série náhodných setkání s lidmi, se kterými chce člověk jít na kafe, ale všichni máme tak málo času, že se to pak ne vždy povede. Tak si to člověk jednou za půl roku vynahradí,” svěřila se nám na akci Emma.

Smetana vystoupila na večírku, který byl jednou ze závěrečných akcí týdne módy společně se svým partnerem Jordanem Hajem. Dceru Lennon mezitím hlídala babička. ■