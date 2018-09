Už je v pořádku? Zpustlého Bena Afflecka viděli před vlastním domem jen dva týdny po nástupu do léčebny

Ben Affleck Profimedia.cz

Herec Ben Affleck (46) byl vyfotografován poprvé od doby, kdy ho odloučená manželka Jennifer Garner odvezla do léčebny . Tam měl zůstat minimálně měsíc, aby bojoval se závislostí na alkoholu. Nyní však Afflecka vyfotili před jeho domem v LA a vypadal velmi unaveně.

Podle zdrojů z jeho okolí prý herec léčebnu neopustil, ale jeho terapeut ho pravidelně vozí domů na lekce s osobním trenérem. Přestože luxusní léčebné zařízení má plně vybavenou posilovnu a vlastní trenéry, Ben nejspíš preferuje soukromí vlastního domova.

Možná měl ale ještě jeden důvod zavítat domů. Před Benovým domem podle DailyMailu viděli i stejné auto, které vlastní Playboy modelka Shauna Sexton, se kterou si Affleck údajně začal románek krátce před nástupem do léčebny.

Affleck se léčí v proti alkoholovém zařízení už potřetí. Se závislostí bojuje několik let a manželka Jennifer Garner, se kterou má tři děti, mu byla vždy oporou. I tentokrát návrat do léčebny iniciovala ona poté, co Affleck údajně několik dní popíjel doma sám, nevycházel ven, nejedl, a dokonce se ani nesprchoval. ■