Ve StarDance dře nejvíc ze všech: Veronika Arichteva léčí bolavé nohy a unavené tělo vínem!

Bez pořádné relaxace by se jen stěží postavili druhý den na taneční parket. Veronika Arichteva (32) mezi letošními účastníky StarDance tráví na sále nejvíce času. „Trénujeme tři až čtyři hodiny denně, jednou jsme měli šest, a to asi šestkrát týdně. Je to hodně náročné,“ svěřila herečka.

Tu stejně jako ostatní trápí rozbolavělé tělo. „Zpočátku mě nohy příliš nebolely, ale bolela mě spíš hlava, protože Michal pořád mluví, a teď už mě začaly strašně bolet nohy,“ svěřila se smíchem herečka, která má ale na odpočinek báječný recept. „Přijdu, naliju si skleničku vína, dám si nohy nahoru a čekám, až ta bolest odezní. A pak se přesunu ladným krokem do postele,“ dodala Arichteva.

Od první chvíle o sobě mluví jako o tanečním antitalentu, její partner Michal Necpál ji ale chválí. „Verča je hodně pokorná. Myslím, že její ego trochu trpí, ale na tréninku to je tak, že jsem já ten šéf. Ona to podporuje a naprosto mi důvěřuje. Hodně, hodně mluví, musím ji vždycky krotit, aby se dozvěděla nějaké informace,“ prozradil tanečník.

Přestože se je pro ni učení kroků velmi těžké, stále to jde prý s úsměvem. „Slzy zatím neproběhly, obávám se, že to ještě přijde. Ze začátku to pro mě bylo náročný víc mentálně než fyzicky, něco se vám povede a druhý den se dělá to stejný a já to zase neumím,“ prozradila Veronika, pro kterou je velkou podporou její manžel, režisér Biser Arichtev. „Odmítl práci, samozřejmě to nebylo jen kvůli mému tančení, ale jsem za to ráda. Máme doma nakoupeno, uvařeno, vypráno,“ řekla se smíchem Veronika. ■