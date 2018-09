Václav Kopta se vážně zranil a vzdal StarDance: Je ale šance, že ho diváci přeci jen uvidí?

Václav Kopta musel odstoupit ze StarDance. Super.cz

„Pan profesor Kolář to odhaduje zhruba na čtyři týdny klidového režimu, pak postupná zátěž a rehabilitace. A když se podíváme do kalendáře, tak zjistíme, že do 13. října nezbývá prostor k tomu, abych já během pěti až šesti dnů dohnal vše zbývající. A začal jsem ještě skoro s měsíční ztrátou kvůli zlomenině prsteníčku na levé noze. To je ten prvopočátek toho maléru,“ svěřil Kopta.

Pro toho bylo loučení s kolegy v soutěži velmi těžké. „Já se celý život pohybuji v narychlo sestavených kolektivech, ať je to v rámci natáčení nebo inscenace muzikálů. Vím, jak ta chemie mezilidských vztahů funguje, a jak často se stává, že je trochu předstíraná. Tady vám zcela upřímně říkám, že tahle partička, která se sešla na letošní StarDance, je opravdu výjimečná a ty lidi se mají rádi, a proto i ta jejich reakce a podpora, kdy se dozvěděli, že musím ze zdravotních důvodů odstoupit, mě upřímně dojala,“ svěřil herec.

Moderátorka Daniela Písařovicová (39) mu za všechny předala nejen láhev s whisky, ale také třpytivý frak, ve kterém natáčel televizní znělku. Mimo jiné také navrhla, aby se Kopta stal letošním pátým porotcem, to však podle licence pořadu není zcela možné.

„To samozřejmě nejde, ten formát je licencovaný a velmi přísně dozorovaný. Všemožně je budu podporovat, budu chodit na ty tréninky, abych jim držel palce a motivoval je k tomu, aby ten nástupce, který na sebe vezme ten nelehký úkol, aby setrval, a věděl, že dostal tu nejlepší tanečnici na světě,“ svěřil herec s tím, že rozhodně bude chodit na živé přenosy a rád by po uzdravení předvedl alespoň něco, co se naučil. ■