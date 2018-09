Riskuje své zdraví! Muzikálový krasavec v Thajsku dovádí s rybami, které v minulosti zaútočily na lidi

Kopečný s pořádnou rybou Foto: archiv J.Kopečného

A jak je z fotografií vidět, dovolenou si opravdu užívá. Super.cz exkluzivně řekl, že se však chvílemi, kdy dováděl v moři, bál o svůj život.

„Některé kousky měly přes 45 kg. Sice jsme museli za každým úlovkem do vody, ale stálo to za to. A na konci nám řekli, že některé ryby tam dokonce už zaútočily na lidi. Ale stejně bych tam vlezl znovu, byla to pecka, skvělý adrenalin,“ prásknul nám Honza.

„Dovolenou si moc užíváme, je to skvělý relax, cestujeme, mají tu výbornou kuchyni, co víc si přát, je to prostě ráj“ dodal závěrem zpěvák, který po příletu začne zkoušet roli Kocoura v chystaném muzikálu Kocour v botách v Divadle Broadway. ■