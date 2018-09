Zaneprázdněná hvězda Tváře chůvu nepotřebuje. Zpěvačce po rozchodu pomáhá se synem máma

Eva Burešová ma roztomilého chlapečka. Super.cz

„Když nejsem v práci, tak se snažím být co nejvíc s ním. Když se jedná o akci, která není úplně pozdě večer, vezmu ho s sebou a on si to užívá,” říká sympatická brunetka, která s dítětem dorazila na prezentaci nové kolekce značky H&M. „Rozhlíží se, užívá si to. Třeba bude jednou návrhář,” smála se Burešová.

S otcem dítěte, muzikantem Michaelem Krásným, Eva nežije. Zaměstnané zpěvačce pomáhá maminka, Nathanova babička. „Hodně mi pomáhá moje máma, která se ke mně nastěhovala. Maminka už nepracuje, takže si užíváme život společně,” říká.

Se svým expartnerem udržuje Burešová kamarádské vztahy, což je pro jejich dítě skvělé. „Rodina je důležitá. Neznamená to, že když si nerozumíme partnersky, tak že spolu nekomunikujeme. Zůstali jsme přátelé,” svěřila se. ■