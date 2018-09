Marta Jandová i Jakub Prachař plakali dojetím: Mrkněte, jak tenhle dvanáctiletý chlapec zazpíval hitovku od Whitney Houston

Christiyan Mitkov dojal porotu Talentu. Video: archiv FTV Prima

Tak tohle vystoupení odrovnalo celou porotu Talentu. Když dvanáctiletý Christiyan Mitkov, jenž pochází z chudého bulharského města Ruse, zazpíval slavný hit Whitney Houston (✝48) I Have Nothing, měl husí kůži snad úplně každý, kdo seděl v hledišti.

Marta Jandová (44) se dokonce rozplakala dojetím a slzy se objevily i na tváři Jakuba Prachaře (35). Podle moderátorů se jednalo o nejlépe zazpívanou píseň od Whitney Houston, která kdy v Talentu byla. Podívat se na ni můžete ve video ukázce.

Marta Jandová se do sympatického klučiny, jenž žije v Praze už sedm let a zpíval už jako pětiletý, okamžitě platonicky zamilovala. „Byl to andělský výkon,“ rozněžnila se zpěvačka v díle, který na obrazovkách poběží v pátek. ■