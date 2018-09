Extravagantní zpěvačka nezná slovo stud: V interview prozradila pikantnosti z postele

Nicki Minaj Profimedia.cz

Vypadá to, že Nicki Minaj (35) předvádí divokou show nejen na pódiích. Když Ellen DeGeneres ve svém pořadu otázkami zabrousila do intimního života, do „cvičení“, jak sexuální akt moderátorka před kamerami nazvala, zpěvačka odpovídala beze studu.