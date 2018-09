Každý 5. člověk má problém s nespavostí. Máme řešení, po němž budete klidně spát už dnes!

Chcete účinek Dreamly posílit? Dejte alkoholu i kávě vale a větrejte!

Dreamly obsahuje látky, které pomáhají vašemu tělu odbourat stres a zklidní ho. Díky tomu je pak usínání snazší a ráno se budíte odpočatí, svěží a v dobré náladě. Účinek Dreamly můžete ještě podpořit pár drobnými změnami. A jaké to jsou? Jestli máte ve zvyku dát si večer sklenku vína, doporučujeme s tím přestat. Alkohol sice navozuje ospalost, ale také narušuje spánek. Vyhnout se doporučujeme i kávě a nápojům obsahujícím kofein. A to ideálně až 6 hodin před ulehnutím do peřin. Poslední rada zní: větrejte a vypněte na noc topení. Vyzkoušejte našich pár tipů během užívání Dreamly a uvidíte, že rána budou ještě lepší.