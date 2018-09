Musela vyrazit bez podprsenky. Neuvěříte, kde si Berenika Kohoutová tento průsvitný módní kousek pořídila

Berenika nikdy příliš netrpěla studem a ráda provokuje. Michaela Feuereislová

Herečka na módní akci zvolila výrazný outfit, kterému dominoval transparentní top, pod který nemohla obléknout spodní prádlo. Kupodivu se nejednalo o kousek z dílny žádného českého tvůrce. „Mám na sobě rumunský kroj, který jsem si koupila přímo v Rumunsku od babiček na trhu,” vysvětlila herečka původ svého odvážného módního kousku, který zkombinovala s džínami Levi´s a výraznými náušnicemi, které dostala jako dárek.

Berenika vyrazila na svátek módy v doprovodu maminky Ireny Obermannové. „S mámou chodím na tyhle akce ráda, protože to beru jako ryze ženskou záležitost,” říká bývalá účastnice pořadu Tvoje tvář má známý hlas.

„Mám vždycky radost, když se v rámci těchto akcí člověk dostane do míst a do budov, do kterých by za normálních okolností nemohl. A většinou se zde kloubí móda s takovou omšelostí a to je prostě estetický zážitek,” říká Berenika, která se v Clam-Gallasově paláci osobně potkala s uznávaným designérem Karimem Rashidem, který zde představil řadu originálních grafických motivů, inspirovaných digitálními technologiemi. ■