Jak na to, aby fitness strava nebyla jen (p)otravou?

Poctivě na sobě makáte a výsledky nikde?

Ono je to stejně jako s láskou, co prochází žaludkem. Velká část úspěchu neleží ve fitness centru, ale v kuchyni. A tady má hodně lidí tak trochu potíže. Ačkoli třeba nejsme zatvrzelí milovníci české knedlíkové klasiky, fitness strava nás stojí až příliš námahy, a navíc nám někdy ani moc nechutná. Fitness jídlo je pro mnohé synonymem odříkání. Jenže správná skladba jídelníčku je alfou omegou. Protože nic nebaví míň než cvičit a trénovat, cvičit a formovat, ale v zrcadle to nevidět. Všechny tyhle naše úvahy a marné snahy už naštěstí znají i výrobci zdravé sportovní výživy, a tak nám to některými svými výrobky dělají co nejpříjemnější a sladší.