Bez práce, ale s novými vlasy! Mašlíková po vyhazovu z televize poprvé na veřejnosti

Moderátorka Hana Mašlíková Reinders (36) se poprvé od vyhazovu z televize Nova objevila na akci. A na nedostatek práce si zatím rozhodně nestěžuje. Moderovala Den pro psa, a to i se svým moderátorským kolegou ze Snídaně s Novou Petrem Říbalem.

A právě o něm se v souvislosti s vyhazovem mluví nejvíce. Dvakrát měl v televizi hrubý přešlap, na jehož základě byla dvojice stažena na měsíc z obrazovky. A nakonec to skončilo úplným ukončením spolupráce.

"Odešla jsem v dobrém, ačkoli jsme dostali výpověď. Byla jsem na to připravená, jsem s tím srovnaná," řekla Super.cz Mašlíková. "Nebudu svého kolegu nikdy potápět a pomlouvat. Nechci se k důvodům vyjadřovat," dodala.

Do televize by se ráda vrátila, ale na pilu tlačit rozhodně nebude. "Profíků je tady hrozně moc, pokud něco přijde, jsem otevřená novým výzvám. Pokud nic nepřijde, budu máma na plný úvazek. Syn je pro mě na prvním místě, tomu se chci věnovat. Pokud přijde nějaká pěkná práce, bude to krásný bonus k tomu," uzavřela moderátorka. ■