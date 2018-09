Takhle to sluší Playmate Gavriely v 9. měsíci těhotenství! Rodit bude už brzy císařským řezem

Martina Gavriely už se nemůže dočkat třetího miminka. Super.cz

Moderátorka Martina Gavriely (39) je v 9. měsíci těhotenství a už by své dítě ráda porodila. Její gynekolog je ale proti. Ještě si prý pár týdnů musí počkat. "Kdyby ženská byla těhotná do sedmého měsíce, tak je to úžasné. Jsem už trošku slon, je to dlouhý. Jak jsem to celou dobu chválila, tak teď mám týden opravdu krizi," řekla Super.cz Gavriely.