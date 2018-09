Vážné zranění: Václav Kopta končí ve StarDance!

Václav Kopta si ve StarDance bohužel nezatančí. Michaela Feuereislová

Když si herec a hudebník Václav Kopta (53) ještě předtím, než vůbec začal trénovat na StarDance, zlomil prst na noze , doufal, že i s úrazem bude moci tančit, a vrhl se do tréninků. Jenže v pátek přišlo další zranění, mnohem závažnější, které mu již soutěžit neumožní. Přetrhl si sval na noze. Kopta proto na středeční tiskové konferenci pořadu, kam dorazil s berlí, oznámil, že v soutěži bohužel končí.

„Při pátečním tréninku došlo při zvedačce k přetržení svalu. Dostal jsem se až na centrum pohybové medicíny k panu Kolářovi, tam mi bylo sděleno, že se jedná o poměrně rozsáhlé zranění. A přidala se k tomu ještě prasklá cévka, takže se to celé zalilo krví. Je to fatální záležitost. Musím ze soutěže odstoupit, moc mě to mrzí,“ řekl Kopta.

„Věřte mi, že dneska mě zdaleka nebolí jen ta noha. Ve všech konsekvencích je to velmi smutný případ toho, kdy člověk nerespektuje a neposlouchá své tělo. Do soutěže jsem vstupoval se zlomeninou prsteníčku na levé noze a jak mi pan docent včera sdělil, v důsledku toho jsem ulevoval zlomené noze na úkor té dosud zdravé a v podstatě jedno zranění následovalo druhé,“ vysvětlil Kopta.

Není to poprvé, co soutěžící skončil ještě před samotným začátkem. V roce 2010 ze zdravotních důvodů odstoupila herečka Taťjana Medvecká. Nahradila ji zpěvačka Aneta Langerová, která se nakonec protančila na pomyslnou stříbrnou příčku.

V minulé řadě ze zdravotních důvodů již v průběhu soutěže odstoupila tanečnice Ondřeje Banka Kamila Tománková. Sportovec dotančil (opět na druhé místo) s Evou Krejčířovou.

Kdo Václava Koptu nahradí, zatím televize neoznámila. ■