Rozvodová bitva Plekance s Vondráčkovou pokračuje: Jak je to s vybranými penězi?

"Nikdy nekoupil Lucii ani auto. Ani když byly v Kanadě mrazy a teplota klesla na čtyřicet pod nulou. Musela ty malé děti vláčet pěšky. Ona je ale skromná, říkala vždy, že chodí ráda pěšky. Dokonce když si jednou z bankomatu vybrala o tisíc dolarů víc na běžné potřeby, bylo hodně zle," řekl Vondráček.

Kamarád Plekance to ale celé vidí jinak. "Tomáš by jí auto klidně koupil, ale k čemu?! Lucka si za ty roky v Kanadě nebyla schopná udělat řidičák. V Kanadě neplatí české papíry, musí se na testy," vysvětluje.

A přidal i vysvětlení k výběru tisícovky dolarů. "Tisíc dolarů? Byly to čtyři tisíce. A Tomáš neměl problém s tím, že Lucie vybrala peníze, ale s tím, že mu lhala. Z účtu někdo vybral čtyři tisíce dolarů a Lucka mu řekla, že ona to nebyla. Tak zašel do banky, že mu někdo z účtu peníze vzal a banka mu to nahradila. Bohužel se ale během krátké doby z banky ozvali, že na kamerových záznamech mají jeho ženu. Byla to pro něj hrozná ostuda. Proto bylo doma zle," dodal kamarád Plekance.

Válka mezi manželi zdaleka není u konce. Budeme se jistě hodně divit, co dalšího vypluje na povrch. ■