Stále odzbrojuje živočišným půvabem. Slovenská dvojnice Adriany Limy konečně vystoupila ze zákulisí modelingu

Karolína Chomisteková je po delší pauze v Praze. Super.cz

Naposledy se tomu tak stalo na prezentaci nové kolekce Michaela Kováčika v rámci Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku. Módní show modelka otvírala.

„Michaela mám velmi ráda jako umělce i kamaráda. Byla to už několikátá přehlídka, kterou jsem pro něj šla. Ještě jsem neměla možnost otvírat přehlídku a moc jsem si to užila. Doufám, že stejné pocity měli i diváci,” uvedla po přehlídce modelka, která v roce 2013 získala titul Miss Slovensko a následně se ve světové soutěži Miss World probojovala do první patnáctky.

Chomisteková společně s kolegyní Anetou Vignerovou nafotily vůbec první kolekci talentovaného návrháře. „Je úžasné vidět, jak se Michael vyvíjí, jak roste a zdokonaluje se ve svém stylu. Vždy si ráda obohatím šatník nějakým jeho modelem,” říká Karolína, která u našich sousedů funguje v roli ředitelky soutěže krásy Miss Slovensko. O práci v modelingu ale sama nepřichází. „Je to jedno s druhým. Stále ještě ráda předvedu modely svých spřátelených návrhářů, kamarádů. Samozřejmě se objevuji spíš v zákulisí při tvorbě živých show. To mě velmi baví a v tom jsem se našla,” říká Karolína Chomisteková. ■