8 proměn Tomáše Savky: Mladíček ze SuperStar i pořádný cvalík

Jak šel čas s Tomášem Savkou? Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová, Profimedia.cz

Zpěvák Tomáš Savka (35) patří k finalistům legendární první řady show Česko hledá SuperStar. V soutěži, které kralovala Aneta Langerová, se dostal do poslední čtyřky.

A patří také k interpretům, jimž se v šoubyznysu dařilo i po skončení soutěže. Oblíbený zpěvák ve středu slaví už pětatřicáté narozeniny.

Rodák z Karlových Varů prošel od SuperStar velkou vizuální proměnou. Ze štíhlého nakrátko ostříhaného mladíčka je teď pěkný cvalík. Úsměv mu ale zůstal pořád stejný. Savka se prosadil především jako muzikálový zpěvák.

Namátkou jmenujme například díla Osmý světadíl, Tři mušketýři, Dracula, Pomáda či Evita. Za posledně jmenovaný muzikál získal v roce 2014 cenu Thálie. Momentálně působí především na ostravské divadelní scéně.

V současnosti se Tomáš těší na narození svého prvního potomka. Jeho o jedenáct let starší manželka Zuzana by měla co nevidět přivést na svět miminko.

Proměny Tomáše Savky si připomeňte v galerii. ■