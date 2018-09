Žilková se rozpovídala o dceři: Agátě Prachařové prý hrozilo, že skončí ve zvláštní škole!

Veronika Žilková s dcerou Agátou Michaela Feuereislová

Žilková na dceru práskla i to, že to s ní nebylo jednoduché ani ve škole. Dokonce prý hrozilo, že bude chodit do zvláštní školy!

„Největší trápení ve škole bylo s Agátou, která byla dyslektik a dysgrafik. V té době se to ještě moc nepoznávalo, nevěnovalo se tomu, nebyly speciální třídy ani úlevy. Dneska od psychologů stačí přinést papír a už se pětka z diktátu nepočítá. A oni nám dokonce tehdy v první třídě doporučovali, abychom odešli z normální školy a šli do zvláštní,“ nechala se na Frekvenci 1 slyšet Žilková.

Díky svému otci ale Agáta na žádnou zvláštní školu nešla. Naopak! Zjistilo se, že je velmi inteligentní. „Tehdy zakročil tatínek a díky tomu Agáta vystudovala. Má vysokou školu, a dokonce je i členkou Mensy, protože při měření IQ zjistili, že má 140,“ dodala na vysvětlenou Žilková, jež je tak na svou dceru náležitě hrdá. ■