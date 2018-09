Polka už se nechtěla trápit s holením: Chlupaté partie teď hrdě ukazuje na internetu

Kaya Szulczewska Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Holit se Kaya začala, asi jako většina žen, v pubertě. Na různé části těla používala různé depilační metody, které pro ni však byly často bolestivé a ranky se jí zaněcovaly, hnisaly. „Bylo to drahé, zabralo to spoustu času a chloupky stejně rychle dorostly,“ přidala na seznam negativ. Tyto „útrapy“ jí nedávaly smysl. „Ale pořád jsem si myslela, že je to nezbytné, že to nemůže být jinak.“

Když pak na Instagramu narazila na ženy, k jejichž kosmetické a zkrášlovací rutině holení nepatří, objevila v nich velkou inspiraci. V rozhodnutí jednou provždy vyhodit žiletku do koše ji podpořila maminka Sylwia, která se mimochodem také odhodlala dát svému ochlupení volnost, stejně jako manžel Misha.

„Ochlupení je přirozenou částí ženského těla, zrovna jako vlasy,“ míní Polka, která připomíná, že tím, že nepotřebuje například holící pěny a další plastové a chemické propriety, šetří i životní prostředí.

Stejně jako ji inspirovaly ženy na Instagramu, i ona chce být tamtéž vzorem pro další. Negativní komentáře, které jí chodí, jsou prý z valné většiny anonymní. „A těmi nemá cenu se zabývat.“ ■