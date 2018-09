Oplácaná mamina z Big Brothera, která se ráda svléká, je na mizině: Žije v domku na stromě, koupe se v potoce a vaří na grilu

Lisa Appleton se koupe v potoce. Profimedia.cz

Lisa přišla o všechny své příjmy, a tak neměla peníze ani na zaplacení nájmu v domě, kde žila. Na ulici ale rozhodně neskončila.

Lisa teď bydlí v dřevěném domku na stromě, který jí za pět liber (cca 143 korun) denně poskytl k užívání jeden z farmářů.

Zkrachovalá hvězda spí ve spacáku a večeří pokrmy z grilu. Pobyt v koruně stromu si naštěstí může ještě dovolit, a nemusí tak využívat žádných půjček. Jak dlouho jí tento styl bydlení vydrží, zůstává ve hvězdách, ale známá prostopášnice ví, jak na to.

Do svého provizorního útočiště už pozvala fotografy a nějaký ten peníz z nich určitě vymámila. Obzvlášť, když se nechala nafotit skoro nahá, jak se koupe v potoce. Domek na stromě totiž samozřejmě nedisponuje elektřinou ani tekoucí pitnou vodou.

„Je to sice obyčejné, ale je to střecha nad hlavou, farmář mi řekl, že tu můžu zůstat, jak dlouho chci. Vím, že to nebude navždy, ale zatím si nemohu dovolit platit za vlastní bydlení,“ nechala se v deníku The Sun slyšet známá exhibicionistka, jež by nejraději získala další pracovní zakázku v nějaké pěkné reality show.

Zatím si ale vystačí se životem v domečku na stromě, který vypadá jako trošku vylepšený posed pro myslivce. ■