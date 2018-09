Takhle se nám královna českého sportu líbí. Sáblíková si nechala narůst vlasy a nafotila snímky, které nepůsobí křečovitě

Svou image Martina stále hledá. Foto: Ondřej Pýcha

Za své sportovní výkony je právem velebená až do nebe, co se týká vzhledu, schytává Martina Sáblíková spíš kritiku. Ta se na ni valí zejména ve chvíli, kdy nejúspěšnější česká rychlobruslařka sundá sportovní trikot a má zvolit velkou večerní na nějakou společenskou akci.

Stylisté a poradci často Martinu násilně nutí do příliš zdobného a ženskostí překypujícího vzhledu. Jejímu typu by se hodil až spíše uhlazený elegantní, minimalistický styl. Inspirovat by se Martina určitě mohla stylem takových žen, jako je oscarová herečka Tilda Swinton, její kolegyně Kristen Stewart, která je dokonce oblíbenkyní Karla Lagerfelda, nebo česká modelka Daniela Kociánová, vyhledávaná pro svůj uhlazený rošťácký vzhled.

Dlužno dodat, že se nedávno Sáblíkové podařilo nafotit snímky, kde působí velmi přirozeně. Martina se při focení kampaně sportovního oblečení potkala s hudebníkem a příležitostným boxerem Marpem. „Focení bylo skvělé. I když je Martina profesionál v úplně jiném oboru, focení jí bylo vlastní, atmosféra byla úplně parádní a myslím, že vznikly krásné sportovní fotografie,“ uvedl autor fotek Ondřej Pýcha.

Při představení nové sportovní kolekce si Martina poprvé vyzkoušela na vlastní kůži i box.

Královna českého sportu se tak díky spojení s americkou značkou zařadila po bok dalších světových sportovců jako plavec Michael Phelps, boxer Anthony Joshua či lyžařka Lindsey Vonn. ■