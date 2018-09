Silikonová celebritka (40) se rozešla se svým zajíčkem (28): Další den už trávila s ještě mladším svalovcem

Katie Price se svým novým úlovkem Profimedia.cz

Byla to láska jako trám, ale už je po všem. Hvězda britských reality show Katie Price (40), která se proslavila především svými ňadry a tím, že střídá partnery jako ponožky, se teprve o víkendu rozešla se svým nejnovějším úlovkem Krisem Boysonem (28), se kterým to vypadalo opravdu vážně. Komu se nevryly do paměti jejich společné snímky s erotickým nádechem ?

Pokud jste si ovšem mysleli, že by Katie seděla doma a plakala, že jí to už po stopadesáté nevyšlo, jste na omylu. Vyrazila na Mallorcu, kde se tulila k ještě mladšímu zajíčkovi, než byl Boyson. A to pouze 24 hodin poté, co potvrdili rozchod.

Matka pěti dětí, která má za sebou tři neúspěšná manželství, si tentokrát vybrala podnikatele Alexe Addersona (25). „Alex a Katie jsou na sto procent spolu. Dá jí, na co si vzpomene, a nemůže uvěřit, jaké štěstí ho potkalo,“ prozradil zdroj z Addersonova okolí britskému Daily Mailu.

Podle deníku The Sun se Katie s Addersonem scházela už několik týdnů, zatímco stále byla ve vztahu s Boysonem. Ten sdělil světu prostřednictvím Instagramu, že s Katie chtějí oba něco jiného a rozcházejí se v dobrém. Price, která stále ještě není rozvedená se svým posledním manželem Kieranem Haylerem, navíc čelí krachu. Po boku zámožného podnikatele ale její finanční situace možná nebude zase až tak horká. ■