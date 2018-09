Synové jsou po mně, říká Jakub Kohák: Z jednoho roste kavárenský povaleč a druhý bude hrát za Barcelonu!

Jakub Kohák Super.cz

„Oba mají všechno po mně. Děti by se měly nejdříve věnovat obecnému rozvoji, třeba dělat atletiku, a pak se začít věnovat nějakému sportu. Starší syn ho vůbec nemá rád, to je kavárenský povaleč a ten mladší, ten bude hrát podle mě za Barcelonu, ten je vynikající,“ řekl nám Kohák, jemuž se mladší potomek narodil před dvěma lety.

Kvůli upadajícímu zájmu o sport u malých dětí se Kohák dokonce rozhodl natočit dokument, který se věnuje zániku fotbalových klubů na vesnicích. „Je to takový dokumentíček. Týká se to záležitosti smutného charakteru. Je to o tom, že zanikají kluby v České republice i na Moravě, kluby, které se zabývají fotbalem. Zanikají ať už z nedostatku financí, nebo zájmu dětí. Ty kluby ukončují činnost a zanikají, a to je podle mě a skupiny, která se rozhodla natočit tento pořad, velmi smutná záležitost,“ svěřil Kohák s tím, že právě na to chce svým desetiminutovým snímkem s názvem Konec fotbalu v Dolních Zálupech upozornit.

„Podívat se na to může každý a osloví to, doufám, ty, které to oslovit má. Fotbal je na malých obcích hybatelem života,“ řekl Kohák, který se sám snaží fotbalu věnovat, jak jen to jde. „Hraji fotbal, jak jen to jde. A pak objíždím s různými týmy benefiční zápasy, ze kterých jde výtěžek na charitativní účely,“ dodal režisér. ■